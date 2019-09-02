"Спектр-РГ" передал первый снимок внегалактического неба с телескопа eROSITA

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Немецкий телескоп eROSITA, установленный на космической обсерватории "Спектр-РГ", передал на Землю свое первое изображение. Об этом в понедельник сообщает официальный сайт Роскосмоса.

Снимок был сделан 27 августа с помощью одного из семи модулей eROSITA, работающего в рентгеновском диапазоне. "На изображении участка внегалактического неба площадью порядка одного квадратного градуса видны десятки рентгеновских источников: в основном, активных ядер галактик и квазаров", - отмечается в сообщении.