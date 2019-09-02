Ученые начали собирать первого в России полностью автономного подводного робота

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с коллегами начали разработку первого в России полностью автономного подводного робота с манипулятором, который сможет проводить исследования в глубинах Мирового океана, а также на шельфе в экстремальных условиях Арктики, сообщила в понедельник пресс-служба ДВФУ.

"Инженеры-робототехники ДВФУ совместно с коллегами из Института проблем морских технологий ДВО РАН и Института автоматики и процессов управления ДВО РАН завершили этап теоретических исследований в области подводной робототехники и готовы приступить к разработке первого в России полностью автономного подводного робота с манипулятором. Испытания могут пройти уже через три года", - говорится в сообщении.

Первый российский полностью автономный робот-подводник, как отмечается в сообщении, сможет самостоятельно выполнять поставленные задачи в условиях неопределенности. Например, проводить исследовательские и технологические операции в глубинах Мирового океана, а также шельфовые исследования в экстремальных условиях Арктики. Основу будущего аппарата составит обобщенная информационно-управляющая система, главная часть которой была успешно испытана в июле-августе 2019 года.

Система управления будущего робота, по данным ДВФУ, будет базироваться на четырех подсистемах. Первая с помощью бортовых сенсоров отвечает за плавный подход робота к объекту работ. Вторая - стабилизирует робота в пространстве даже при наличии неизвестных подводных течений и при работающем в вязкой среде манипуляторе. Задача третьей подсистемы - идентифицировать место проведения операций и планировать траектории движения для их выполнения. Четвертая - управляет сигналами работы приводов манипулятора.

Похожие разработки, по данным робототехников, ведутся в крупнейших зарубежных научных центрах, однако серийных образцов автономных подводных аппаратов с манипуляторами еще нет. Преимущество разработки российских ученых в том, что уже создана высокоэффективная интеллектуальная система управления. "Она может быть быстро и успешно встроена в существующих и перспективных роботов, использующих различный набор оборудования, и значительно улучшить показатели качества их работы даже в условиях неопределенности рабочей среды", пояснили в вузе.

Результаты теоретических разработок ученых ДВФУ и ДВО РАН также могут быть использованы при создании интеллектуальных промышленных манипуляторов и в тех областях робототехники, где используются мобильные роботы, оснащенные многозвенными манипуляторами. Исследования по проекту выполнены в том числе за счет грантов Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований.