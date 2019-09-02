Американских врачей упрекнули в слишком частых отказах от донорских почек

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Исследование 280 тысяч пациентов показало, что американские хирурги нередко принимают решение об отказе от пересадки почек, исходя из субъективной оценки их пригодности. Проблема заключается еще и в том, что медики не говорят своим пациентам о поступлении донорских органов, полагаясь лишь на собственное решение. Таким образом врачи не дают больным самостоятельно решить, воспользоваться ли тем или иным органом. Результаты работы опубликованы в последнем номере журнала Американской медицинской академии (JAMA).

Согласно статье, хотя бы раз за последние годы хирурги отвергли 84% донорских почек. Основной причиной, по которой медики отказывались трасплантировать предложенный материал, был преклонный возраст доноров. По мнению специалистов, такая ситуация не соответствует канонам медицины, которые признают за пациентом право самому решать: либо умереть, либо получить, возможно, единственный шанс остаться в живых. Как отмечают авторы исследования, американские центры по трасплантологии, следуя на первый взгляд оправданным причинам, на деле ведут дело к смерти нуждающихся в немедленной хирургической помощи.

Ситуация выглядит парадоксальной еще и потому, что в среднем хирурги 17 раз отказывались от трансплантации предложенных почек, не говоря пациентам даже о такой возможности.

В соответствии со сложившейся практикой, почки умерших людей направляются в специализированные центры. Там врачи выбирают пациента из очереди. С учетом совместимости донорского органа и организма больного вопрос о том, есть ли противопоказания, или нет, медики решают обычно в течение часа. При положительном ответе пациента отключают от гемодиализа и готовят к операции.

Однако при таком порядке принятия решения у пациента может возникнуть вопрос, а не окажется ли следующая почка более качественной? В этом случае врачи могут и приостановить подготовку к операции, оставив пациента вновь наедине с его проблемами, уменьшая, однако, его шанс не только на выздоровление, но и на возможность выжить.

Специалисты Колумбийского университета на основе этого делают вывод, что лучше пересадить не совсем "качественную" почку, подарив больному шанс на жизнь, чем обречь его на неминуемую смерть. Действующий сейчас порядок выбора донорских почек должен стать более прозрачным, считают ученые.