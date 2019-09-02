Ученые разработали схему работы нейрохимического компьютера

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ученые из Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта предложили математическую модель работы нейрохимического компьютера, в основе которой лежат зацикленная химическая реакция. Это поможет разработчикам продвинуться в создании искусственного интеллекта, сообщила в понедельник пресс-служба вуза. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Physical Chemistry Chemical Physics.

Принцип работы нейрохимического компьютера основан на взаимодействии колеблющихся элементов, роль которых в данном случае играют микроскопические количества разных химических веществ - серной кислоты, малоновой кислоты, бромата и катализатора. Эти элементы колеблются благодаря реакции Белоусова - Жаботинского. В ходе подобной реакции ее параметры - например, цвет или температура - периодически изменяются: например, раствор из бесцветного становится желтым, а потом обратно становится бесцветным. Если такие компьютеры будут созданы, они могут стать конкурентом для обыкновенных ПК. В производительности и мощности они не превзойдут обычные, при этом, в отличие от них, не будут бояться вирусов и зависеть от электричества.

Модель, которую предложили ученые из БФУ, состоит из Центрального генератора паттернов (CPG), который производит повторяющиеся импульсы с определенной закономерностью, двух считывающих устройств, внешней антенны и Центра принятия решений (DM). В ходе работы такой модели считывающие устройства реагируют на внешние и внутренние сигналы, источником которых служут антенна и Центральный генератор паттернов, а Центр принятия решений контролирует эти сигналы, не давая им наложиться друг на друга и помешать процессу работы.

По словам одного из авторов работы, Владимира Ванага, система работает как маленький ребенок, который повторяет действия за матерью. "Разумеется, такое поведение еще нельзя назвать осмысленным, но это пример адаптации к окружающей среде", - пояснил исследователь.

Ученые считают, что, если постепенно усложнять систему, увеличивая число колеблющихся элементов и число обратных связей, то принимаемые ею решения также усложнятся. Они не исключают, что такая система сможет выйти за рамки заложенной в нее программы и начать мыслить. Таким образом, нейрохимический компьютер поможет исследователям приблизиться к созданию искусственного интеллекта.

Однако авторы работы еще не готовы сказать, где именно будет применяться подобный компьютер и сможет ли он вытеснить обычный. "Скорее всего, обе технологии будут развиваться параллельно, - полагает Ванаг. - Обыкновенные компьютеры очень быстро считают, а химические - многозадачны. Если их объединить, допустим, в одном киборге, то это будет серьезный прорыв. Нейрохимические компьютеры очень маленькие, их можно будет вживлять в человека, или принимать внутрь в виде капсулы. Но пока все это, разумеется, только фантазии".