В австралийском метеорите обнаружили неизвестный минерал

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Калифорнийские ученые нашли в упавшем в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорите неизвестный ранее минерал. Результаты работы представлены в журнале American Mineralogist.

Минерал назвали эдскоттитом (edscottite) - в честь исследователя метеоритов Эдварда Скотта из Гавайского университета. По мнению ученых, он образовался при взаимодействии атомов углерода и железа в процессе медленного остывания породы и был частью ядра древней планеты, которая разрушилась в ходе столкновения с каким-то другим небесным телом миллионы лет назад. Обломки планеты рассеялись по космосу, и один из ниху упал на Землю в 1951 году.

Как подчеркивают исследователи, открытие минерала - важное научное достижение. "В лабораторных условиях создано от 500 тыс. до 600 тыс. минералов. Но известно менее 6 тыс. минералов природного происхождения", - пояснил геолог Стюарт Миллс из австралийского Музея Виктории, где хранится метеорит.

Содержащий минерал красно-черный метеорит размером с лимон и весом 220 граммов был найден к северо-востоку от австралийского города Веддербёрн (штат Виктория). На протяжении многих лет образцы этого космического тела изучали ученые со всего мира, и в результате от него остался только 71 грамм. В 2018 году небольшая часть метеорита была передана для исследований в Калифорнийский технологический институт.