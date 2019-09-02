В Ливане построят самую высокую на Ближнем Востоке обсерваторию

БЕЙРУТ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Группа ученых из ливанских университетов приступила к реализации проекта по строительству самой высокой на Ближнем Востоке астрономической обсерватории. Как сообщил профессор астрофизики Роже Наджар из университета Нотр-Дам де Луэйза, здание научного центра для проведения систематических наблюдений небесных тел будет воздвигнуто на высоте более 3 тыс. м.

"Мы выбрали местом для строительства обсерватории пик Знанир в окрестностях города Бшерре на севере Ливана, - отметил он. - На такой высоте помехи от атмосферной турбулентности, влажности и световой загрязненности значительно меньше, чем, скажем, в старой обсерватории Генри Ли, сооруженной в XIX веке на территории Американского университета Бейрута".

По словам ученого, выше астрономического центра в Бшерре в мире сейчас работает только пять обсерваторий - в Швейцарии, Эфиопии, Индии, Чили и на Гавайских островах. Наджар и его коллеги уже установили там 60-сантиметровый телескоп, подаренный Японией, и ведут космические наблюдения с группой студентов со старших курсов университета.

Тяга ливанцев к астрономии заметно возросла с 2013 года, когда была организована первая кампания по наблюдению за тремя затмениями солнца. Ливанский профессор считает рост числа звездочетов "позитивным общественным явлением". "Если мы продавали раньше по 30-40 телескопов в год, то теперь спрос на них увеличился и мы продаем по 600-700 телескопов", - отметил Наджар, который является совладельцем фирмы Sky Optics в Бейруте.

Возле здания обсерватории будет размещен гостиничный комплекс "Космический дом", где смогут останавливаться любители-астрономы со всего Ливана. Сейчас многие из них посещают курсы, которые читает профессор астрономии Мухаммед Аббас. Он часто устраивает массовые выезды в горы для ночных наблюдений за небесными светилами. По сведениям газеты Daily Star, эти астрономические туры стали весьма популярны: только 26 августа в такой поездке приняло участие 250 человек.

На растущий интерес ливанцев к познанию тайн Галактики обратили внимание в Международном астрономическом союзе. Местных звездочетов решили поощрить: им предоставлена возможность выбрать ливанские названия для безымянной экзо-звезды и экзопланеты, которые находятся за пределами Солнечной системы.