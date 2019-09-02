Разработанный в Китае гель восстановил зубную эмаль

Китайские ученые разработали специальный гель на основе мельчайших частиц фосфата кальция, который позволяет наращивать поврежденную зубную эмаль. Статья с описанием исследования опубликована в научном журнале Science Advances.

Зубная эмаль — самая твердая ткань в человеческом организме. Она состоит из кристаллов гидроксиапатита — вещества, которое содержит большое количество кальция и фосфора. В щелочной среде гидроксиапатит сохраняет свои характеристики, а в кислотной быстро разрушается.

В нормальном состоянии во рту человека сохраняется щелочная среда, однако после приема пищи бактерии разлагают ее остатки, выделяя при этом разные кислоты. Они, в свою очередь, разрушают зубную эмаль, приводя к кариесу.

Чтобы решить проблему разрушения зубной эмали, китайские ученые создали гель на основе ионных скоплений фосфата кальция. Эти скопления размером в несколько нанометров, по замыслу химиков, должны послужить своеобразными строительными блоками, которые вместе с частицами гидроксиапатита образуют основу новой зубной эмали.

Свой гель ученые успешно протестировали на поврежденных образцах человеческих зубов. Исследование микроструктуры показало, что получившаяся эмаль стала даже немного тверже естественной. Правда, ее слой составил всего 3 микрометра в толщину, то есть примерно в 400 раз меньше человеческой зубной эмали.

Сейчас ученые тестируют свою разработку на мышах и надеются со временем продолжить эксперименты и на людях. До того, как внедрять гель в стоматологическую практику, нужно тщательно проверить, как входящие в его состав вещества ведут себя в условиях ротовой полости человека, и не опасны ли они для организма.