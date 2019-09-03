Умер один из идеологов антиглобализма Иммануил Валлерстайн

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Американский социолог и историк Иммануил Валлерстайн, считающийся одним из идеологов движения антиглобалистов, умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило в понедельник публиковавшее его произведения французское издательство La Decouverte в Twitter.

"Мы с прискорбием узнали вчера (в воскресенье) о смерти Иммануила Валлерстайна, создателя и главного вдохновителя исторической социологии в США <...>. Неортодоксальный марксист, он разрабатывал собственное понимание капитализма и его развития", - говорится в сообщении.

Валлерстайн считается одним из основателей теории миросистемного анализа, которая рассматривает эволюцию общественных и экономических систем в масштабе мировой цивилизации. Валлерстайн и другие представители этого течения развивали идеи французского историка Фернана Броделя, он также использовал идеи экономиста Николая Кондратьева относительно длительных циклов развития мировой экономики ("волн Кондратьева").

Валлерстайн начал свою научную карьеру с исследования постколониальной Африки в 1950-е годы. Он был одним из первых ученых, кто в годы Холодной войны предсказал обострение противоречий между богатыми странами глобального Севера и бедными странами глобального Юга. Валлерстайн также был одним из первых социологов, которые критически исследовали процесс глобализации. Ученый поддерживал движение антиглобалистов.

Историк преподавал в университетах нескольких стран, с 2000 года был старшим научным сотрудником Йельского университета (США). В 1994-1998 годах Валлерстайн был президентом Международной социологической ассоциации.