В Анапе представят робота-космонавта и робота-сапера

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Новейшие робототехнические разработки - робот-полиграф, робот-космонавт и робот-сапер - будут представлены на пятой школе инженерно-управленческого кадрового резерва оборонной промышленности "Техноспецназ-2019", которая пройдет в Анапе с 3 по 6 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Союза молодых инженеров России.

"Среди экспонатов - робот с искусственным интеллектом, способный в диалоге с человеком раскрыть полные психологические характеристики собеседника, определить, правду или ложь говорит человек. Специализированная миниатюрная роботизированная платформа, которая может быть использована для минирования и разминирования труднодоступных объектов. Прототип робота-космонавта - конкурента известному роботу Федору", - говорится в сообщении.

Все разработанные изделия собраны из отечественных комплектующих. Корпуса роботов напечатаны на 3D-принтерах отечественного производства. Также будут представлены презентации новых идей и запускаемых проектов. Темой школы в этом году станет "Инфраструктура цифровой трансформации оборонно-промышленного комплекса (ОПК)". Участники "Техноспецназа-2019" представят свои инновационные разработки военного и гражданского назначения.

"В рамках школы Союз молодых инженеров России совместно с технополисом "Эра" презентуют совместный проект "Центр компетенций по разработке цифровых двойников". Центр компетенций претендует стать ведущим в России по цифровому проектированию новейшей военной техники. А участники школы - перспективные талантливые инженеры и конструкторы - смогут принять участие в проектах центра", - уточнили в пресс-службе.

Организатором школы выступает Союз молодых инженеров России, а поддержку оказывает Коллегия военно-промышленной комиссии России, ДОСААФ и Министерство промышленности и торговли РФ. Цель школы - развитие и обучение инженерно-управленческого кадрового резерва оборонной промышленности в целях цифровой трансформации предприятий ОПК.