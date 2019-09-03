До 65% научных контактов ученых ДВО РАН приходится на долю Китая

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Более 60% зарубежных научных контактов Дальневосточного отделения (ДВО) РАН приходится на долю Китая. Об этом заявил вице-президент РАН, председатель отделения Валентин Сергиенко, выступая на открытии международной научной конференции в рамках ВЭФ "Исторические и современные аспекты взаимоотношений России и Китая в свете 70-летия образования КНР".

"Сегодня мы реализуем сотрудничество в самых разных сферах, проводим совместные исследования, морские экспедиции, в том числе в арктические регионы России, создаем совместные лаборатории. <...> На долю Китая приходится 60-65 % всех контактов ДВО РАН. Прошедшие 70 лет являют собой пример слаженной и согласованной работы ученых двух стран", - сказал он.

По словам Сергиенко, сотрудничество ученых двух стран проходит по широкому спектру фундаментальных и прикладных исследований. Он добавил, что в последние годы ученые двух стран усилили взаимодействие в сфере сельского хозяйства, современной медицины и геологии.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.