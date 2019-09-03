На острове Шикотан запустили новую научно-исследовательскую станцию

ТАСС, 3 сентября. Тихоокеанский филиал "Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии" (ТИНРО) запустил в работу новую научно-исследовательскую станцию на самом крупном курильском острове Шикотан для изучения водных биоресурсов и составления прогнозов для рыбного промысла в этом районе. Об этом во вторник сообщается на сайте организации.

"На острове Шикотан в разгар пелагической путины заработала научно-исследовательская станция ТИНРО. Новое структурное подразделение НИС "Океаническая" в течение ближайших месяцев будет продолжать обеспечивать рыбаков оперативной информацией и рекомендациями для промысла сайры, скумбрии и сардины", - говорится в сообщении.

Станция находится в поселке Крабозаводском. Здесь расположен рыбоперерабатывающий завод, который позволит ученым проводить исследования и испытания технологий переработки, хранения, консервирования рыбы. В распоряжении ученых на НИС "Океаническая" есть и лаборатория, а также вспомогательные помещения. Основными направлениями для исследований являются сайра, сардина, скумбрия, кальмар и их промыслы.

"Динамично меняющаяся в последние годы численность биоресурсов курильских вод, в числе которых сардина, скумбрия, сайра, кальмар, минтай и треска, требует системного мониторинга для их рационального использования", - приводятся в сообщении слова заместителя директора ВНИРО-руководителя Тихоокеанского филиала Алексей Байталюка.

Как говорится в сообщении, некоторые виды рыб меняют миграционные потоки и места основных нерестилищ. Для этого ученые будут предоставлять рыболовным судам оперативные данные.