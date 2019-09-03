Тысячи лет жизни рядом с человеком изменили собачий мозг

Структура мозга собак разных пород с момента их одомашнивания значительно изменилась. Этот вывод американские ученые сделали на основе изучения особей 33 разных пород. Результаты работы опубликованы в The Journal of Neuroscience.

Собака превратилась из волка в домашнее животное около 15 тысяч лет назад, в Центральной Азии. С тех пор в результате селекции появилось множество различных пород, отличающихся друг от друга размерами, выносливостью, обонянием, темпераментом, умственными способностями и много чем еще. Ученые из нескольких американских университетов решили выяснить, отличаются ли друг от друга мозг собак разных пород, то есть как он изменился с момента одомашнивания.

С помощью магнитно-резонансной томографии они исследовали 62 особи 33 разных пород — биглей, бассет-хаундов, бордер колли, бульдогов и других. Снимки МРТ показали, что мозг собак разных пород сильно отличается друг от друга, причем это нельзя объяснить только лишь разным размером их черепов.

Ученые выделили шесть участков мозга, которые отличались у всех исследованных собак. Авторы исследования предположили, что эти участки связаны с какой-то конкретной особенностью в поведении собаки. Например, у доберманов, которые часто работают в полиции, были увеличены области, отвечающие за обоняние, а у бойцовых пород — те участки, которые отвечают за агрессию или страх.

Исследователи подтвердили это предположение, разделив все исследованные породы на шесть групп по особенностям поведения. Состав этих групп совпал с характерными различиями в структуре мозга.

Авторы работы отдельно отмечают, что общность разных областей мозга не была связана с генетическим родством разных пород собак. То есть различия и сходства в структуре мозга связаны именно с селекцией, а не с иными причинами.