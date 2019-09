Экосистемы отреагировали на глобальные изменения только на десятый год

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ученые выяснили, что луга, леса и другие растительные сообщества ощутимо реагируют на деятельность человека только спустя 10 лет. Результаты работы специалисты используют для того, чтобы прогнозировать, как изменится растительный покров планеты в связи с глобальным потеплением. Статья с описанием работы ученых опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Уже достоверно известно, что человек существенно влияет на климат и ландшафт планеты, однако какие конкретно факторы влияют на это в наибольшей степени, ученые не знают. Чтобы выяснить это, исследователи объединили данные 105 экспериментов, авторы которых воздействовали на растительный покров в 52 разных экосистемах. В одних экспериментах ученые искусственно обогащали почву минеральными элементами, в других - подвергали экспериментальные площадки засухе, нагнетали в них углекислый газ, огораживали растения от травоядных и так далее.

Оказалось, что растительный покров изменяется с временной задержкой. Если эксперименты длились больше десяти лет, то на опытных луговых площадках одни виды растений замещались другими, при этом число видов на единицу площади оставалась постоянным. Когда на растительные сообщества действовали сразу несколько факторов, их видовой состав изменялся быстрее и значительнее.

В исследовании участвовали и российские ученые: они предоставили данные эксперимента, в ходе которого изменяли высокогорные растительные сообщества Кавказа за счет обогащения почвы минеральными элементами и регулярного водоснабжения. Оказалось, что растения в этих условиях перестраиваются почти исключительно за счет изменения соотношения между видами, но не за счет новых.

"Исследования такого рода важны, поскольку только они обобщают результаты многих экспериментов, проведенных различными учеными во многих странах мира, — отметил один из авторов работы, сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Онипченко. — Это позволяет делать глобальные выводы для динамики экосистем нашей планеты".

Ученые отмечают, что подобные исследования позволяют предсказать, к каким последствиям может привести деятельность человека и глобальные изменения климата.