Ученые разработали новую шкалу оценки опасности перитонита для пациента

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта с коллегами из Всемирного общества экстренной хирургии (World Society Emergency Surgery, WSES) разработали новую шкалу раннего определения степени тяжести инфекционно-воспалительного процесса (перитонита) в брюшной полости. Это позволит быстро выявлять больных, нуждающихся в интенсивном лечении, и в целом повысит качество медицинской помощи, сообщила во вторник пресс-служба университета.

Перитонит - опасное для жизни человека заболевание, которое возникает в результате воспаления брюшины из-за микробов, пищи или содержимого кишечника. Системную воспалительную реакцию организма в ответ на перитонит называют абдоминальным сепсисом. Раннее прогнозирование развития абдоминального сепсиса имеет большое значение, так как позволяет своевременно выявить группу больных, нуждающихся в интенсивном лечении, хирургической операции по ликвидации источника перитонита.

"Профессор кафедры хирургических дисциплин БФУ им. И. Канта Андрей Литвин в тесном сотрудничестве с членами WSES принял участие в создании шкалы, получившей название PIPAS (Physiologic Indicators for Prognosis in Abdominal Sepsis). Эта шкала основана на простых информативных показателях и позволяет улучшить результаты лечения больных с острым перитонитом путем раннего прогнозирования абдоминального сепсиса, последующей коррекции лечения", - говорится в сообщении.

В ходе исследования были изучены истории болезней 3137 пациентов хирургических отделений, госпитализированных с диагнозом "острый перитонит". Ученые выбрали наиболее информативные показатели для раннего прогнозирования перитонита и сепсиса. Среди них - возраст пациента, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек, онкологические заболевания, показатели артериального давления, частота дыхания, насыщенность кислородом крови и уровень сознания.

Эти показатели были объединены в единую шкалу, получившую название PIPAS score. В результате ученые выяснили, что при сумме баллов по шкале от 0 до 3 летальность, то есть отношение числа умерших от этого заболевания к числу переболевших и выздоровевших, составляет 3%. 4-6 баллам соответствует показатель 21,4%, от семи до девяти баллов - 43,7%. Для пациентов, у которых оценка по шкале PIPAS была равна девяти баллам и выше, летальность составила 52,7%, от 11 до 13 баллов - 74,5%, и 13 и более баллов - 85,7%.

"Шкала PIPAS продемонстрировала достаточно высокую точность и, по заключению группы врачей-экспертов, может использоваться с целью раннего выявления больных с высоким риском летального исхода в связи с развитием абдоминального сепсиса", - цитирует пресс-служба Литвина. Авторы методики считают, что шкала может с успехом использоваться в хирургических стационарах различного уровня оснащенности для определения тяжести перитонита и раннего прогнозирования абдоминального сепсиса.