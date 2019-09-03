Девочки оказались выносливее мальчиков во время тестов на умственные способности

В длительных тестах на умственные способности девочки сохраняют эффективность и результативность дольше мальчиков. К такому выводу пришли ученые из Испании и Нидерландов, исследовав результаты международного теста по оценки знаний школьников. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Согласно предыдущим исследованиям, мальчики лучше девочек разбираются в математике и естественных науках. Эти данные подтверждает и пропорция между мужчинами и женщинами, которые работают в области науки, технологий, инженерии и математики (в англоязычной литературе эту область называют STEM — Science, Technology, Engineering, Mathematics). Например, в США в некоторых отраслях (например, в IT или инженерии) доля женщин едва превышает 20%, а в целом по STEM на одну женщину приходятся два мужчины.

Новое исследование показало, что превосходство мужчин не всегда так однозначно. Это показал анализ результатов тестов Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Организация экономического сотрудничества и развития каждые три года проводит этот тест среди подростков 15 лет. Специалисты оценивают их знания в математике и естественных науках, а также в том, как хорошо участники понимают прочитанное.

Данные 2006-го, 2009-го, 2012-го и 2015 годов по 74 странам подтвердили предыдущие исследования в том, что девочки лучше мальчиков понимали прочитанное, а мальчики лучше решали задачи по математике и естественным наукам. Однако в 20% стран этот разрыв сокращался до минимума в том случае, если в тесте было много заданий. Во время длительных тестов показатели девочек по всем дисциплинам PISA были не хуже, а кое-где и лучше, чем у мальчиков: девочки тратили меньше времени на каждое задание и делали меньше промежуточных шагов во время решения.

Чтобы проверить полученные результаты, авторы работы провели еще один анализ. На этот раз они изучали результаты более чем 400 математических тестов разной длительности. И в этом случае оказалось, что чем больше в тесте заданий, тем лучше с ним справлялись девочки.

Итоги исследования ставят перед учеными новые вопросы. Например, нужно выяснить, как полученные результаты соотносятся с относительно небольшим числом женщин, работающих в сферах науки, технологий и инженерии.

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (англ. Programme for International Student Assessment, PISA) — это тест, который оценивает грамотность школьников в разных странах, а также то, как они применяют свои знания на практике. Впервые тест PISA прошел в 2000 году, и с тех пор проводится каждые три года. Программа позволяет сравнить изменения, которые происходят в системах образования разных стран. В исследовании 2015 года — последнего из тех, чьи результаты сейчас известны — Россия занимала 19-30 место по читательской грамотности, 20-30 место по математической и 30-34 место по естественнонаучной. Всего в этом исследовании участвовало 80 стран.