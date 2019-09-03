Более 70 заявок подано на соискание премий правительства РФ в области науки и техники

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Свыше 70 работ, в том числе 17 молодых ученых, поданы в 2019 году на соискание премий правительства России в области науки и техники. Лауреаты получат премии до 2 млн рублей каждый, сообщила во вторник пресс-служба Минобрнауки РФ.

"В 2019 году на соискание премий правительства РФ в области науки и техники представлены 74 открытые работы, в том числе 17 работ молодых ученых. Все поступившие работы были рассмотрены соответствующими секциями с учетом результатов экспертизы, проведенной в отношении каждой работы. Рефераты-презентации рекомендованных секциями работ были размещены на сайте Минобрнауки РФ для общественного обсуждения - поступило более 200 отзывов в поддержку работ и их авторских коллективов", - говорится в сообщении.

Работы претендентов обсуждались во вторник на заседании Межведомственного совета по присуждению премий правительства РФ в области науки и техники в Минобрнауки России под председательством первого замминистра науки и высшего образования РФ Григория Трубникова. "Сегодня совету предстоит отобрать лучшие работы, в которых реализованы передовые теоретические, конструкторские, технологические достижения, внедренные в практику и обеспечившие значительный экономический и социальный эффект", - цитирует пресс-служба Трубникова.

В ходе тайного голосования были выбраны работы, которые будут рекомендованы к присуждению премий правительства РФ, а также в области науки и техники для молодых ученых. Сведения об этих работах, как уточнили в пресс-службе, пока не разглашаются.

Премия правительства РФ в области науки и техники присуждается ежегодно. Вручается 20 премий, в том числе пять - за работы в сфере обороны и безопасности в размере 2 млн рублей каждая, а также семь премий в области науки и техники для молодых ученых в размере 500 тыс. рублей каждая.