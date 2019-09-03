Рак стал основной причиной смертей в развитых странах

Авторы исследования решили выяснить, как различаются наиболее распространенные заболевания, качество лечения и смертности в странах с высоким, средним и низким уровнем доходов населения. Для этого они проанализировали данные 160 тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет из 21 страны мира за последние 10 лет. Страны исследователи разделили на три группы: в первую вошли Швеция, Саудовская Аравия, Канада, Объединенные Арабские Эмираты, во вторую - Аргентина, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Иран, Малайзия, Палестина, Филиппины, Польша, ЮАР, Турция, а в третью - Зимбабве, Танзания, Пакистан, Бангладеш, Индия.

Оказалось, что в странах с высоким доходом населения рак как причина смертности почти вдвое превысила сердечно-сосудистые заболевания, которые ранее занимали первое место в списке причин смертности. Также в этих странах часто встречаются случаи хронических обструктивных болезней легких, пневмония и разного рода травматизм. Сердечно-сосудистые заболевания остались на первом месте по причинам смертности в странах с низким уровнем дохода. Также ученые выяснили, что общая смертность в этих странах вчетверо выше, чем в первой группе и вдвое превышает уровень смерности в странах со средним доходом.

Как считает один из авторов исследования, профессор университета Лаваля (Канада) Жиль Деганэ, тенденция, сложившаяся в развитых странах, в скором времени может стать преобладающей и в других государствах. "В ближайшие десятилетия онкологические заболевания могут выйти на первый план в мире", - предупреждает Деганэ, слова которого приводит AFP.

Самой частой причиной смерти в мире являются болезни сердца. В 2017 году на их долю пришлось 40% летальных исходов. Второе место занимает рак, в том же году он стал причиной смерти в 26% случаев.

В развивающихся странах показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в среднем в 2,5 раза выше, чем в государствах с развитой экономикой. Ученые связывают это с недоступностью и низким уровнем медицины, а также с загрязненностью воздуха.