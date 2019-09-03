Ученые планируют создать микробиологический атлас Северного Кавказа

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 сентября. /ТАСС/. Ученые Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова намерены создать справочник по генетике культур, распространенных на территории Северного Кавказа, сообщил ТАСС заведующий лаборатории пищевой микробиологии и биотехнологии вуза Геннадий Качмазов.

"У нас есть очень амбициозный и перспективный проект. Мы хотим создать атлас микроорганизмов горных территорий Республики Северная Осетия и Северного Кавказа в целом", - сказал Качмазов.

По его словам, горные территории Северного Кавказа обладают огромным количеством неисследованного биологического материала, который может способствовать развитию фармакологии и пищевой промышленности.

Кавказские ученые собирают материал и отправляют его в Государственный НИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов Национального исследовательского центра "Курчатовский Институт", который исследует эти образцы и выдает их генетический паспорт.

Ученые не исключают выделения новых видов микроорганизмов, а также продуцентов (организмов, производящих органические вещества из неорганических) биологически активных веществ. Руководство Северо-Осетинского государственного университета оказывает всестороннюю поддержку данному проекту. Ученые отправили на анализ около сотни образцов.