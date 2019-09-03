Ученые насчитали более сотни детенышей тюленей, родившихся в Темзе

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Британские зоологи обнаружили 138 детенышей тюленей, которые родились в реке Темза. Об этом сообщает газета The Independent.

В Лондонском зоологическом обществе (ZSL) утверждают, что это хороший знак для экосистемы Темзы, объявленной "биологически мертвой" в 1957 году специалистами из Музея естественной истории Лондона. "Тюлени не смогли бы производить потомство в Темзе, если бы там не было источника пищи. Мы можем констатировать, что экосистема реки восстанавливается и ее состояние значительно улучшилось за последние десятилетия", - отмечает биолог Теа Кокс. Начиная с 2013 года, исследователи из ZSL ежегодно проводят подсчет численности тюленей в Темзе. В 2017 году более 3 тыс. этих животных было обнаружено зоологами в устье реки.

Как указывают ученые, в водах Темзы и ее притоках живет более ста видов рыб, включая акул, морских коньков и находящегося на грани исчезновения европейского угря. В прошлом году в реке была замечена белуга. Тем не менее, экологи предупреждают, что угроза для живых обитателей сохраняется. По сообщениям биологов, тюлени, в частности, нередко получают серьезные повреждения из-за пластикового мусора. Чтобы исправить ситуацию, ученые из ZSL запустили в 2018 году общественную кампанию с требованием запретить использование в столице одноразовой пластиковой посуды и пакетов. Зоологи совместно с экологическими организациями проводят мониторинг попадающих в Темзу сточных вод и уведомляют власти о выявленных случаях загрязнения.