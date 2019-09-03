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Математик Даниэль Вайс стал лауреатом премии им. Лобачевского

Он получил денежную премию в размере $75 тыс.

КАЗАНЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Итоги конкурса на соискание медали и премии им. Н. И. Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики подвели в Казанском федеральном университете, победу присудили американскому математику Даниэлю Вайсу. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Казанского федерального университета (КФУ).

"По результатам мотивированного заключения международного жюри конкурса, обладателем медали имени Н. И. Лобачевского и денежной премии в размере $75 тыс. стал Даниэль Вайс - американский математик, в настоящее время он является профессором математики в Университете Макгилла (город Монреаль, Канада)", - говорится в сообщении.

Вайсу присудили награду за доказательство гипотезы Хакена, относящейся к геометрической теории групп, которая предоставляет программу использования кубических комплексов для исследования целого ряда бесконечных групп.

Церемония вручения премии и медали состоится 2 декабря на торжественном заседании ученого совета Казанского университета.

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