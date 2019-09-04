Российские ученые создали установку для высокоточного анализа радионуклидов в море

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института химии ДВО РАН разработали установку для анализа морской воды на содержание радионуклидов, точность показаний которой превышает 90%. Новинка представлена на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщила в среду пресс-служба Минобрнауки РФ.

"Впервые создана технология концентрации и высокоточного анализа радионуклидов естественного и техногенного происхождения, растворенных в больших объемах морской воды. Разработка чрезвычайно важна для обеспечения радиационной безопасности и может быть использована для исследований в области океанологии. Установку можно доработать таким образом, чтобы еще и получать из воды уранил-ион с последующим использованием урана в целях атомной энергетики", - говорится в сообщении.

Особенность разработки в том, что с ее помощью можно определить даже низкие концентрации радионуклидов, что невозможно сделать, применяя обычные методы и приборы. Например, ученые могут определять содержание в воде радионуклидов природного происхождения: радия и тория. И техногенного (ядерные испытания и аварии на атомных станциях, атомных подлодках и т. д.) - цезия и стронция.

"Это наиболее долгоживущие и опасные элементы, обладающие высокой миграционной способностью. Они могут легко встраиваться в биохимические циклы и накапливаться в организмах морских животных. Мы постоянно модифицируем установку и в ближайшее время планируем добавить в нее еще один контур, который позволит автоматически контролировать полученные данные. Таким образом точность анализа, проведённого на установке, станет еще выше", - сказал один из разработчиков установки Эдуард Токарь, слова которого приводятся в сообщении.

Дешевле зарубежных аналогов

Сама установка представляет из себя набор последовательно соединенных фильтров, наполненных специальными сорбентами - химическими веществами, чувствительными к определенным видам радионуклидов. Через фильтры, в зависимости от целей анализа, прокачивают от 100 до 400 и более литров морской воды. После этого сорбенты, собравшие из воды разные виды радионуклидов, извлекают из фильтров и анализируют на специальном оборудовании.

Материалы-сорбенты, используемые в фильтрах, разработаны и запатентованы в Институте химии ДВО РАН. Как отметили в пресс-службе, их стоимость ниже, чем у применяемых в мире аналогов. Часть сорбентов можно использовать повторно с той же эффективностью.

Установка разработана при грантовой поддержке Фонда ДВФУ и банка ВТБ.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.