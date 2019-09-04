Центр китайских исследований открыли в ДВФУ на острове Русский

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Руководство Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и представители Китайской академии общественных наук в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) торжественно открыли Центр китайских исследований на острове Русский. Об этом сообщается в среду на сайте вуза.

Соглашение о перекрестном открытии представительств ДВФУ и Китайской академии общественных наук подписано на ВЭФ в 2018 году в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Задачи центра - организация визитов экспертов для проведения лекций, научных семинаров и конференций по взаимоотношениям Китая и России, а также создание условий по формированию научных коллективов для совместных исследований.

"Центр китайских исследований открыт в ДВФУ в первый день V Восточного экономического форума 4 сентября. Торжественную церемонию провели проректор по международным отношениям ДВФУ Виктория Панова и вице-президент Китайской академии общественных наук, генеральный директор Института исторических исследований Китая Гао Сян", - говорится в сообщении.

Офис ДВФУ в Пекине открыт в апреле 2019 года, ответным шагом стало открытие китайского центра на острове Русский. Китай является главным партнером университета в сфере международного образования. Более половины из 3,5 тыс. иностранных студентов в ДВФУ являются гражданами КНР. "Мы отмечаем огромную важность открытия Центра китайских исследований в ДВФУ. Это очередной шаг навстречу развитию взаимодействия России и Китая и усиление отношений двух стран", - приводятся в сообщении слова Пановой.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.