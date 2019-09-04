Наиболее цитируемые работы ученых ТПУ охватили темы от органоэлектроники до ТВЭЛов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Проект "Цитируемые ученые ТПУ" подвел итоги публикационной активности ученых Томского политехнического университета за лето. Наиболее цитируемые работы охватывали темы от органической электроники до оболочек ТВЭЛов и катализаторов из золота. Об этом сообщает официальный сайт ТПУ.

Самый высокоцитируемый соавтор статей ученых ТПУ, Ханс Огрен, имеет индекс Хирша 75, а самый высокорейтинговый журнал - импакт-фактор 9,405 (Green Chemistry, Q1), отмечается в сообщении. Индекс Хирша - наукометрический показатель, который представляет собой количественную характеристику продуктивности ученого, основанную на числе публикаций и их цитировании. Импакт-фактор - численная характеристика важности научного журнала, которая показывает, сколько раз опубликованные статьи цитировались в определенный период. Принято считать, что импакт-фактор больше 7 является очень высоким показателем.

На сайте ТПУ приводятся примеры наиболее цитируемых статей. Например, авторы статьи в журнале Physical Chemistry Chemical Physics, среди которых сотрудник ТПУ Виктор Черепанов и Ханс Огрен, впервые проанализировали фотофизические свойства гетероциркуленов и показали, что эти молекулы можно применять для лечения онкологических заболеваний, а также в области технологии органических светодиодов. "Гетероциркулены - уникальный класс молекул, обладающих значительной химической и термической стабильностью. Они используются в технологии OLEDs и в других приложениях органической электроники", - отмечается в статье.

Другая высокоцитируемая статья опубликована в журнале Green Chemistry. В ней ученые впервые показали, что каталитические системы на основе золота представляют собой перспективные катализаторы химической реакции получения веществ, обладающих ценными биологически активными свойствами - иммуностимулирующими, антиоксидантными, гепатопротекторными, противоспалительными и антивирусными. Эти вещества интересны для косметической, пищевой и фармацевтической промышленности в качестве прекурсоров для создания лекарственных препаратов нового поколения.

Работа, результаты которой описаны в статье в Surface and Coatings Technology, была посвящена поиску состава защитного покрытия для оболочек тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) активной зоны ядерных реакторов, устойчивых в условиях аварийных ситуаций. Эксперимент показал, что покрытия с большим содержанием хрома значительно снижают проникновение водорода в цирконий. Это не дает сделать его более хрупким, отмечают авторы статьи. Нанесение металлического хромового покрытия повышает стойкость сплава. "На основе полученных результатов и анализа характеристик плазменного оборудования рассмотрены перспективы применения магнетронных распылительных систем для создания промышленной технологии нанесения защитных покрытий для создания толерантных к аварийным условиям оболочек тепловыделяющих элементов", - говорится в сообщении на сайте ТПУ.

Всего в список статей с высокой цитируемостью, в создании которых участвовали ученые Томского политехнического университета, включены девять статей.