В Томске начали разработку реактора для получения биоразлагаемых пластиков

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) начали разработку первого в мире реактора, который позволит удешевить и ускорить процесс получения сырья для биоразлагаемых пластиков. Ученые рассчитывают создать первый опытный образец реактора в 2022 году, сообщила в среду пресс-служба университета.

Технология позволит синтезировать мономеров - исходное сырье для получения биоразлагаемых пластиков. "Это будет первый в мире реактор непрерывного синтеза большой производительности, пригодный для использования в промышленности и позволяющий получать сырье высокого качества. Предложенная томскими учеными технология и оборудование позволят удешевить отечественное производство биоразлагаемых полимеров", - говорится в сообщении пресс-службы.

Синтез мономеров - это самая дорогая стадия получения пластиков. По словам ученых, в настоящее время мономеры создают в нескольких реакторах поэтапно. И если все стадии собрать в одном реакторе, то для получения одного и того же объема продукта нужен будет один час по сравнению с шестью часами, которые требуются для используемой сейчас технологии. По словам химиков, они ускорили синтез за счет того, что все основные превращения в реакторе происходят, когда основные реагенты находятся в газообразном состоянии. А при применении традиционных технологий они находятся в жидком состоянии.

Химики уже отработали свою технологию на лабораторной модели реактора, сделанной из стекла. В результате они получили мономеры полимолочной и полигликолевой кислот. Из них можно получать биоразлагаемый пластик, которые используют для создания имплантатов и других медицинских изделий. Его главная особенность в том, что со временем такой материал рассасывается в организме человека и его замещает новая костная ткань. Сейчас ученые будут создавать реактор из металла.

По словам разработчиков, если российские производители заинтересуются технологией, создать опытно-промышленное производство биоразлагаемого пластика можно будет уже в 2022 году. Ученые уверены, что появление в России простой и более дешевой технологии получения мономеров позволит создать в стране собственный устойчивый рынок биоразлагаемых пластиков.