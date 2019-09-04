Смертность от ВИЧ в России за десять лет выросла. А в Зимбабве — наоборот, упала

Целью исследования было собрать наиболее полную информацию о заболеваемости ВИЧ и смертности от него по всем странам мира. Полученные данные показали, сколько людей были инфицированы и умерли с 1990 по 2017 год, к какой возрастной группе принадлежит большинство инфицированных, сколько человек получают необходимое лечение и смогут ли страны выполнить установленные ООН показатели по снижению заболеваемости и смертности от ВИЧ к 2030 году.

ТАСС, 4 сентября. Ученые сравнили уровень заболеваемости и смертности от ВИЧ по всему миру с 1990 по 2017 год. Оказалось, что быстрее всего смертность от ВИЧ снижается в Зимбабве и Танзании, а в России, Грузии, Казахстане и других государствах бывшего СССР эпидемия, напротив, набирает обороты. Результаты исследования опубликованы в научном журнале The Lancet HIV , также о них сообщает пресс-служба МФТИ.

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Хуже всего ситуация с ВИЧ обстоит в Африке. Однако там же за минувшее десятилетие достигнут и наибольший прогресс: рекордное снижение смертности от ВИЧ зафиксировано в Зимбабве (на 20,8%) и Танзании (17,7%), а снижение заболеваемости - в Эсватини (Свазиленде, 21,8%). При этом в некоторых странах бывшего СССР, в частности, в России, Грузии, Армении, Украине и ряде других, растет как число новых инфицированных, так и число умерших от ВИЧ.

Согласно данным исследования, за минувшее десятилетие наибольший прирост смертности наблюдается в Грузии (на 17,6%), а заболеваемости - в России (13,2%) и Казахстане (12,1%). Согласно оценкам авторов исследования, за 2017 год в России было инфицировано 139 тысяч человек. Согласно данным Минздрава РФ, эта цифра составляет всего чуть более 104 тысяч человек. При этом в Китае, по оценкам авторов исследования, этот показатель составляет около 33 тыс. человек. Среди причин такой ситуации в России - проблемы с обеспечением медицинской помощью, ограниченный доступ к лечению, высокий уровень наркозависимости при том, что заместительная терапия запрещена, а также табуированность темы ВИЧ в обществе.

В целом ученые пришли к выводу, что в мире пик ВИЧ-инфекции пришелся на вторую половину 1990-х годов: число инфицированных превысило 20 млн человек, из которых каждый год заболевали более 3 млн. Пик смертности от ВИЧ пришелся на середину 2010-х: тогда эпидемия уносила жизни практически 2 млн человек в год. В настоящее время уменьшилась и заболеваемость ВИЧ (менее 2 млн человек в год), и смертности от него (менее 1 млн), однако всего, по оценкам ученых, в мире 35 млн человек инфицированы этим вирусом.

Как отмечается в исследовании, ВИЧ затрагивает в основном людей трудоспособного возраста. Для женщин возраст риска составляет 30-39 лет, для мужчин - 35-44 года. В 2007 году около 17% всех смертей приходилось на инфицированных в младенчестве, но за десятилетие этот процент снизился почти втрое. Существенную роль в борьбе с эпидемией ВИЧ играет антиретровирусная терапия, которая может существенно затормозить прогрессирование болезни.

Ученые приходят к выводу, что заявленные ООН цели, согласно которым к 2020 году антиретровирусная терапия должна быть доступна 81% инфицированных, а к 2030 году — 90%, вполне реальны для большинства государств. Однако авторы считают, что для этого нужна будет скоординированная работа всего человечества: не только разработчиков лекарств, медицинского персонала и организаторов здравоохранения, но также законодателей, СМИ и всего общества в целом.