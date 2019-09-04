Неизвестные вулканы обнаружили на дне Кораллового моря

СИДНЕЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Австралийские океанологи нашли на дне Кораллового моря ранее неизвестные подводные вулканы, новый вид кораллов и глубоководные каньоны. Во время 28-дневного морского путешествия ученые создали подробную подводную карту, которая поможет понять, как формировалось это дно. Об этом в среду сообщила пресс-служба Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO).

Во время экспедиции ученые обнаружили подводные каньоны глубиной до 5 км, подводные вулканы и новый вид глубоководных кораллов. "Мы собрали 650 образцов горных пород, некоторые из них с глубины до 4,5 км. Они помогут ответить на важные вопросы об истории Кораллового моря, его формировании миллионы лет назад", - отметила руководитель экспедиции, доцент Университета Тасмании Джо Уиттакер.

"Наши находки помогут объяснить многие геологические процессы. После того, как образцы горных пород [будут исследованы] в лаборатории, мы сможем лучше понять процессы движения тектонических плит и материков", - пояснила Уиттакер.

Второй этап экспедиции по изучению подводных ландшафтов стартует на днях, в его ходе ученые собираются изучить Восточно-Австралийское течение. После возвращения из этой экспедиции океанологи начнут работу в лабораториях: они будут изучать и классифицировать свои находки.