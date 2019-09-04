Рост солености крымского залива начал убивать живущих там червей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Увеличение солености воды в крымском заливе Сиваш сокращает число видов круглых червей, однако не влияет на количество видов рачков. К такому выводу пришли российские ученые, результаты работы которых может сделать прогноз возможных изменений водных экосистем более качественным. Исследование опубликовано в научном журнале Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems, также о нем сообщила пресс-служба Российского научного фонда.

Ученые исследовали обитателей дна залива Сиваш, который отделяет Крымский полуостров от материка. Вода в нем в четыре раза солёнее, чем в океане. Однако после того, как в конце 1980-х годов был построен Северо-Крымский канал, который брал начало в нижнем течении Днепра, вода постепенно становилась всё менее солёной. В 2014 году канал был перекрыт, и уровень солености снова стал расти.

Это привело к изменениям видового разнообразия организмов, которые обитают как в самом заливе, так и в прилегающих территориях. Число видов круглых червей резко сократилось и продолжает уменьшаться, а вот разнообразие веслоногих рачков, которые обитают в тех же условиях, не изменилось. Ученые предполагают, что выжить рачкам помогает их подвижность.

«Чтобы организовать рациональное природопользование в регионе залива Сиваш, надо четко знать, что происходит и будет дальше происходить с его экосистемой. Понять это – основная цель исследований, которые мы проводим», – рассказывает один из авторов исследования Елена Ануфриева, сотрудник Института биологии южных морей РАН имени А. О. Ковалевского (Севастополь).

На основе полученных результатов можно разработать новые подходы к более качественным прогнозам возможных изменений водных экосистем, что важно для того, чтобы контролировать состояние и использование окружающей среды.