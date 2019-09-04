Бывшая полярная станция на острове Ушакова исчезла вместе с ледником

АРХАНГЕЛЬСК, 4 сентября. /ТАСС/. Здания полярной станции, ранее располагавшаяся на острове Ушакова в Северном Ледовитом океане, исчезли вместе с фрагментом ледника, на котором они располагались. Об этом ТАСС в среду сообщила руководитель комплексной экспедиции "Архипелаги Арктики-2019: Северная Земля" Мария Гаврило с борта научно-экспедиционного судна "Профессор Молчанов".

"На острове Ушакова с помощью аэронаблюдения зафиксировали исчезновение бывшей полярной станции, находившейся на склоне ледникового купола. Весь комплекс строений откололся вместе с айсбергом, оставив на краю ледника только груду ржавых бочек. Вместе со станцией исчезла и небольшая колония морских птиц - моевок и белых чаек, которые обосновались на брошенных строениях после закрытия", - сообщила Гаврило.

Экспедиция обследовала остров дистанционно, не высаживаясь на него. Кроме исчезновения бывшей полярной станции исследователи заметили около 200 моржей.

Кроме острова Ушакова специалисты обследовали 10 береговых точек, на восемь из которых они высаживались. Специалисты отбирали образцы наземных и прибрежных беспозвоночных, собирали данные о птицах и животных различных островов, а также проводили гидробиологические и океанографические работы.

Экспедиция для исследования островов Карского моря вышла из Архангельска 16 августа. В рейсе участвуют 22 специалиста из МГУ имени М.В. Ломоносова, Института океанологии имени П.П. Ширшова и других научных организаций. Планируется, что экспедиция вернется в Архангельск 18 сентября.