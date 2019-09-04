На Алтае нашли новое озеро. Оно почти идеально круглое

БАРНАУЛ, 4 сентября. /ТАСС/. Ученые вместе с экологическими активистами нашли в Каменском районе Алтайского края новое озеро. Оно могло появиться по двум причинам — либо из-за метеоритного кратера, либо из-за карстовой воронки. Об этом ТАСС сообщил главный научный сотрудник Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николай Лащинский.

Озеро нашли на космических снимках Алтайского края. Сотрудники СО РАН исследовали их перед экспедицией по изучению Караканского бора — леса площадью около 99 тысяч гектаров, который хотят выделить в отдельную природоохранную территорию. "Прежде чем выехать на местность, мы изучаем космические снимки территории, чтобы выделить интересные места. [В результате] обнаружилось почти идеально круглое озеро, в которое ничто не втекает и из которого ничего не вытекает. Вокруг озерка - бордюрчик из леса, а потом второе кольцо безлесное, что само по себе нечто странное", - рассказал Лащинский.

По словам ученого, наиболее вероятно, что озеро образовалось на месте метеоритного кратера, так как воронка, в которой оно расположено, почти идеально круглой формы. Против этой версии говорит то, что вокруг озера нет характерного вала. Согласно другой гипотезе, причиной образования водоема могла стать и карстовая воронка. Это геологическое образование появляется, как правило, из-за того, что вода растворяет горные породы, в результате чего образуются пустоты. В них под собственной тяжесть обрушиваются поверхностные породы, образуя характерную воронку. Однако, по словам ученого, для исследуемой территории это очень редкое явление.

Лащинский подчеркнул, что само существование озера на песчаной террасе очень необычно - песок хорошо пропускает влагу, озер там быть не должно. Но под песком может быть слой не проницаемой для воды глины, или рядом могут залегать кристаллические породы, сквозь которые вода тоже не может проникнуть.

Неясно также, как в озеро попадает вода — например, она может поступать из грунтовых вод или подземных источников. "По растительности заметно, что озеро испытывает сильные колебания высоты. Нужны хорошие геолог, геоморфолог, чтобы понять его происхождение", - пояснил ученый.

По словам Лащинского, озеро интересно, в первую очередь, как уникальное явление. Для сельского хозяйства его нельзя использовать. Он подчеркнул, что озеро может быть еще и интересным туристическим объектом.

Караканский сосновый бор, который изучает экспедиция, находится большей частью в Новосибирской области и частично на территории Алтайского края. Леса имеют большое водоохранное, рекреационное, научное и народнохозяйственное значение. Карст - процессы и явления, связанные с деятельностью воды, растворением горных пород и образовании в них пустот и своеобразных форм рельефа.

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