РАН намерена расширить научное сотрудничество с Китаем, Японией и Монголией

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) планирует выстроить широкое сотрудничество с научным сообществом Японии, Китая и Монголии, в ноябре может состояться очередная поездка руководства РАН в Китай, сообщил ТАСС президент Академии наук Александр Сергеев в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"У нас сложились хорошие рабочие взаимоотношения с руководством Китайской академии наук (КАН), научной общественностью Китая. Недавно руководитель КАН Бай Чуньли побывал в Москве, мы подписали соглашение о сотрудничестве. Планируется, что делегация РАН отправится в Китай с рабочим визитом в ноябре текущего года", - сказал он.

По словам Сергеева, российские и японские ученые могут создать совместные проекты по проведению научных исследований на Сахалине.

"Одно из перспективных направлений взаимодействия с японскими коллегами - научные проекты на Сахалине. Мы серьезно обсуждаем сейчас возможность заключения соглашения с Токийским университетом по научному сотрудничеству", - отметил глава РАН.

Он также сообщил, что 5 сентября руководство РАН посетит Улан-Батор для обсуждения развития и расширения научного взаимодействия двух стран.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.