"Диссернет" составил три антирейтинга российских вузов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Ученые и эксперты сообщества "Диссернет", которое занимается общественными экспертизами кандидатских и докторских диссертаций, составили три антирейтинга российских вузов. В них попали те учебные заведения, в диссертационных советах которых защиты научных работ проходят с нарушениями, где публикуются статьи с некорректными заимствованиями, а также в целом не соблюдается академическая этика в научных статьях. Список вузов опубликован в среду на сайте сообщества.

В рамках проекта "Диссеропедия российских вузов" эксперты "Диссернета" с 2016 года собирают данные по трем категориям нарушений: диссертациям с некорректными заимствованиями - "Защиты вуза", случаям участия действующих сотрудников вуза в защитах диссертаций с некорректными заимствованиями - "Диссертационные кейсы сотрудников вуза", а также по случаям, когда действующие сотрудники вуза имеют или имели отношение к нарушениям в сфере публикаций в научных изданиях - "Журнальные кейсы сотрудников вузов". Сообщество опубликовало статистику по лидерам в каждой из трех категорий

Так, в категорию "Защиты вуза" попали университеты, в диссертационных советах при которых (а также в диссертационных советах при вузах - правопредшественниках) было защищено как минимум 10 диссертаций с некорректными заимствованиями. Ее возглавила Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХИГС) с 245 защитами. Представители сообщества отмечают, что в основном их претензии относятся к Российской академии госслужбы (РАГС), которая была правопредшественником РАНХиГС. В РАНХиГС было защищено только 36 диссертаций с некорректными заимствованиями.

Далее в этой категории следуют Московский педагогический государственный университет (234 защит), Санкт-Петербургский государственный экономический университет (212), Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина (170), Российский государственный социальный университет (162), Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева (139), Северо-Кавказский федеральный университет (123) и другие.

В категорию "Диссертационные кейсы сотрудников вуза" вошли университеты с наибольшим числом случаев участия его сотрудников в недоброкачественных защитах. Здесь первое место занимает Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (334 случая). Далее следует РАНХиГС (309), Санкт-Петербургский государственный экономический университет (283), Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (220).

В номинацию "Журнальные кейсы сотрудников вузов" вошли университеты, в которых были обнаружены случаи, когда действующие сотрудники вуза имеют или имели отношение к нарушениям в сфере научных публикаций. Лидерами в этом списке оказались Пермский национальный исследовательский политехнический университет (59 случаев), Пензенский государственный технологический университет (54), Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал ВолгГМУ (50), Финансовый университет при правительстве РФ (42).