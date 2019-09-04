В Македонии нашли жертвенник с обгоревшими костями возрастом около 8 тысяч лет

СКОПЬЕ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Фомин/. Недалеко от города Прилеп македонские археологи нашли жертвенник необычной формы возрастом около 8 тысяч лет. В нем оказались следы обгоревших костей животных. Кроме этого, как сообщает местное информационное агентство МИА, ученые нашли три десятка зерновых мельниц.

"Новые находки подтвердили теорию о том, что наши предки вели весьма активный образ жизни, строили многоуровневые дома, употребляли в пищу пшеницу, ячмень, чечевицу, горох, а также экспериментировали с использованием диких фруктов в рационе", - пояснил доктор Гоце Наумов из Музея Республики Северная Македония.

По его словам, жертвенник со следами костей животных, представляет собой одну из редчайших находок, а возраст объекта составляет около 7800 лет. Местность Врбьянска-Чука, где было сделано открытие, представляет интерес прежде всего благодаря многослойности находившегося здесь неолитического поселения. В древности там находились многочисленные хранилища для зерна, а в средние века - некрополь.

"Подобные находки способствуют лучшему изучению слоев неолита. Так, в некоторых частях неолитического поселения можно встретить по четыре-пять домов, построенных один над другим", - добавил Наумов.

Ученые исследуют местность Врбьянска-Чука на протяжении четырех лет.