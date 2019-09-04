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Северный Кавказ

В Северной Осетии изучают возможность создания лекарств из лимонника

По мнению специалистов, препарат могут использовать в качестве природного допинга военные, спортсмены и люди с хронической усталостью

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Ученые Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) работают над изучением возможностей комплексной переработки фармацевтического сырья из лимонника китайского, который планируют использовать для дальнейшего производства природных стимуляторов, в том числе лекарств. Об этом сообщил в среду ТАСС заведующий кафедрой фармации СОГУ Вячеслав Морозов.

"Сотрудниками нашей кафедры проводится изучение возможности комплексной переработки плодов лимонника для использования в фармацевтической и парафармацевтической области, то есть и в производстве лекарств, и в производстве биологически активных добавок к пище. Это природные стимуляторы", - сказал Морозов.

Он добавил, что лекарственные препараты, которые будут созданы на основе полученного из лимонника сырья, могут использоваться в качестве природных допингов военными, спортсменами и людьми с хронической усталостью. По его словам, в настоящее время производство лекарственных препаратов из этого растения в России довольно ограничено, налажен выпуск в основном биологических активных добавок к пище.

"Препараты лимонника выпускаются в основном в виде биологически активных добавок, только настойка семян и настойка плодов лимонника зарегистрированы несколькими производителями", - пояснил он.

Заведующий кафедрой уточнил, что разработка ученых из Северной Осетии предполагает производство таблетированных препаратов из лимонника. Собеседник агентства добавил, что исследования проводят сотрудники инновационо-технологического центра "Фармация", который работает на базе кафедры фармации факультета стоматологии и фармации СОГУ.

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