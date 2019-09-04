Пальцы денисовцев оказались похожи на пальцы современных людей

Фаланга, найденная в алтайской Денисовой пещере и принадлежащая отдаленному предку современного человека, оказалась очень похожа на фалангу Homo sapiens. Это особенно удивительно, учитывая тот факт, что форма зубов у денисовцев была гораздо более архаичной. Результаты работы антропологов, исследовавших кость денисовца, опубликованы в научном журнале Science Advances.

Сейчас известно очень мало останков денисовских людей — отдельного вида рода Homo, к которому принадлежат как современные люди (Homo sapiens), так и неандертальцы (Homo neanderthalensis). Эти останки представляют собой несколько зубов, фалангу мизинца, а также несколько фрагментов черепа. Но даже эти немногочисленные свидетельства позволяют многое узнать о денисовцах, чьи гены до сих пор сохраняются в ДНК современных людей.

Ученые из Франции, Канады и России исследовали форму единственной сохранившейся фаланги денисовского человека. Работа осложнялась тем, что кость сохранилась не полностью, а в 2009 году ее еще и разрезали на две части. Французским ученым, которые занимались непосредственным измерением, ненадолго достался бо́льший образец фаланги. Чтобы компенсировать недостающие части, ученые создали виртуальную реконструкцию кости.

Измерение параметров получившегося образца и сравнение их с параметрами аналогичных фаланг неандертальцев и современных людей привело антропологов к неожиданному выводу. Оказалось, что несмотря на то, что денисовцы были эволюционно гораздо ближе к неандертальцам, чем к современным людям, форма их пальцев была больше похожа на пальцы Homo sapiens.

Авторы работы замечают, что с учетом их результатов антропологи в будущем должны быть очень осторожны, исследуя потенциальные останков денисовцев как вне Денисовой пещеры, так и в ней самой. В этом случае можно будет легко ошибиться и принять останки денисовского человека за кости Homo sapiens.

Большая часть останков денисовского человека найдена в Денисовой пещере — природном и археологическом памятнике, который находится на территории Солонешского района Алтайского края. Первую кость денисовца нашли еще в 1984 году, а подтверждение того, что это останки нового вида человека, ученые получили лишь в 2010-м. Исследования сохранившихся останков показали, что денисовцы были темноглазыми, темноволосыми и смуглокожими. В той же пещере археологи нашли следы неандертальцев, а в 2018 году стало известно, что эти виды скрещивались друг с другом. Останки денисовцев находят и вне Алтая — например, в этом году стало известно о находке фрагмента челюсти в Тибете.