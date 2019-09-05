Росатом создаст на острове Русский центр перспективных ядерных технологий

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Росатом, Минвостокразвития, Минкомсвязь и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) создадут на острове Русский Международный научно-исследовательский центр перспективных ядерных технологий (МНИЦПЯТ), соглашение об этом партнеры подписали в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) 5 сентября.

"Соглашение предполагает, что на острове Русский будет создан Международный научно-исследовательский центр перспективных ядерных технологий. Центр позволит студентам, аспирантам и ученым Приморского края, а также специалистам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона проводить научные исследования с помощью полноценных цифровых моделей ("цифровых двойников") научно-исследовательских установок госкорпорации "Росатом", - говорится в сообщении Росатома.

Цифровой двойник - точная цифровая (компьютерная) модель реальной научно-исследовательской установки. С помощью такой модели можно проводить практически полноценные научные эксперименты.

"Подписанное соглашение имеет большое значение в контексте реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", в которой Росатом активно участвует. Создание центра открывает новые возможности для молодых ученых и специалистов университета и важно для развития научно-образовательного потенциала всего Дальневосточного региона. Для Росатома это соглашение важно также с точки зрения развития взаимодействия с заказчиками наших цифровых продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - приводятся в сообщении слова генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева.

Создание ИНТЦ

В сообщении отмечается, что ДВФУ сформирует на острове Русский экосистему технологического предпринимательства для инновационного развития Дальнего Востока и обеспечения лидерства России на перспективных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Такая экосистема будет развиваться через создание на базе ДВФУ Инновационного научно-технологического центра, позволяющего выстраивать устойчивые взаимовыгодные связи с инжиниринговыми центрами, центрами исследований и разработок российских госкорпораций и ведущих IT-компаний страны", - говорится в сообщении.

Также партнеры договорились сформировать на базе ДВФУ лабораторию виртуальной и дополненной реальности, совместно разрабатывать цифровые продукты и внедрять их в образовательный процесс с использованием программного пакета "Логос" Росатома.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.