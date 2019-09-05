Ученые нашли способ лечения предракового состояния шейки матки

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Исследователи Института общей физики имени А. М. Прохорова (ИОФ) РАН создали лазерное оборудование для остановки развития рака шейки матки на этапе структурных изменений клеток эпителия (дисплазии) с помощью технологий фотодинамической терапии. Об этом в четверг ТАСС сообщил руководитель лаборатории лазерной биоспектроскопии ИОФ РАН, профессор Виктор Лощенов.

Папилломавирусная инфекция (вирус папилломы человека, ВПЧ) - вирусная инфекция, передающаяся половым путем, определенные штаммы ВПЧ могут со временем стать причиной рака шейки матки. Авторы исследования, среди которых - врачи, физики, инженеры и биохимики, - нашли способ лечения предракового состояния шейки матки (дисплазии). На этом этапе развитие клеток эпителия шейки матки уже отклоняется от нормы, но пока не представляет опасности для жизни женщины. Ученые разработали оборудование для фотодинамической терапии, способное в сочетании с препаратами-фотосенсибилизаторами (веществами, усиливающими чувствительность тканей организма к свету) полностью обезвредить вирус папилломы человека и подавлять процессы изменения клеток, ведущие к развитию рака.

"Отличие нашего подхода в том, что мы можем не просто деактивировать вирус, но и лечить дисплазию, восстанавливая клеточную структуру эпителия, нарушенную из-за ВПЧ. Созданный программно-аппаратный комплекс строго контролирует содержание фотосенсибилизатора в самой шейке матки и в цервикальном канале. За счет этого мы можем оценивать эффективность лечения и корректировать его, наблюдая за тем, все ли участки пораженного органа пролечены", - сказал Лощенов.

Сейчас авторы работы, в которой принимают участие студенты и аспиранты кафедры лазерных микро-, нано- и биотехнологий Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, работают над совершенствованием программного обеспечения, обрабатывающего результаты, получаемые при проведении терапии.

Созданная технология лечения дисплазии и аппаратный комплекс проходят испытания на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.