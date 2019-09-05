Археологи Эрмитажа обнаружили тронный зал Ивана Грозного в Александровской слободе

ВЛАДИМИР, 5 сентября. /ТАСС/. Специалисты древнерусской археологической экспедиции Эрмитажа в ходе раскопок на территории Александровского кремля Владимирской области обнаружили остатки царских палат времен Ивана Грозного. Одна из них, как предполагается, использовалась в качестве тронного зала, рассказала ТАСС замдиректора по науке Государственного музея-заповедника "Александровская слобода" Марина Рыбакова.

Древнерусская археологическая экспедиция Эрмитажа под руководством Сергея Томсинского и Екатерины Туровой работает на территории Александровского кремля с 2005 года, ее главной задачей является научная реконструкция облика государева двора Ивана Грозного и его отца Василия III на территории слободы XVI века.

"В прошлом году участники экспедиции Эрмитажа наткнулись на фундамент одной из палат, а в этом году обнаружили основание так называемой большой палаты для проведения торжественных церемоний, тронный зал. Пока мы точно не можем назвать площадь, не все масштабы определены, но это достаточно объемная, примерно 8 на 9 м палата. Это могло быть и двухэтажное, и трехэтажное помещение", - отметила собеседница агентства и уточнила, что к "большой" палате примыкала еще одна, предположительно, столовая палата.

Также обнаружен фундамент средней и малой палат, которые соединялись каменной галереей и переходили в опочивальню царя. Согласно данным археологов, во времена Ивана Грозного на территории Александровского кремля было построено несколько дворцов, принадлежавших царю, царице и царевичам Ивану и Федору. По мнению ученых, найденные палаты располагались на центральной площади и входили в комплекс дворцовых построек на половине государя.

Кроме того, специалисты обнаружили в пределах палаты плитку пола, резные элементы декора дворцов, аналоги которых встречались только в Московском Кремле, что указывает на связь помещения с царем. Также найдена курляндская монета 1575 года и ковшик с изображением единорога на ручке, аналогов которому не найдено. Сейчас находки переданы для изучения в Эрмитаж.

Продолжение раскопок намечено на лето 2021 года, когда экспедиция из Санкт-Петербургского музея вновь приедет в Александров. Пока же палата засыпана грунтом и остается под землей.

Об Александровской слободе

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александровская слобода" расположен в Александровском кремле - одной из старейших резиденций московских государей. К 1513 году русскими и итальянскими мастерами здесь был воздвигнут дворцово-храмовый ансамбль, не уступавший Московскому Кремлю.

С 1565 года Слобода почти на два десятилетия приняла на себя статус столицы, именно здесь Иван Грозный руководил Российским государством, а слобода стала дипломатическим, политическим и культурным центром средневековой России. В XVII-XIX веках Александровскую слободу посетили почти все царственные особы династии Романовых.

Наследником и хранителем истории царского кремля является музей-заповедник "Александровская слобода", где действуют множество постоянных экспозиций и выставок, размещенных в белокаменных интерьерах. В 2019 году музею исполняется 100 лет.