Череп пещерного льва обнаружили археологи в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Археологи в Красноярске обнаружили место разделки добычи охотниками каменного века. Среди многочисленных останков животных и орудий труда найден череп пещерного льва, рассказал в четверг ТАСС представитель НПО "Красноярская геоархеология" Егор Филатов.

Находки обнаружили при раскопках в районе микрорайона Ясный, где сейчас идет жилищное строительство. Археологический объект датируется эпохой палеолита (каменного века), возраст находок - 20-30 тыс. лет.

"В ходе исследований на площади 584 кв. м был получен интересный археологический и палеофаунистический [фауна каменного века] материал. Это преимущественно кости лошади, северного оленя, благородного оленя, кулана, бизона. Среди них был и череп пещерного льва - он сейчас в лаборатории на обработке, скорее будет склеен, и мы увидим, как он выглядел", - сказал Филатов и отметил, что такие находки крайне редки для Сибири и России.

Там же было найдено большое количество орудия труда древних людей. Это разнообразные отщепы, скребки, резцы, проколки, чопперы и чоппинги (рубящие орудия). "Всего у нас вышло более 2 тыс. наименований. То есть древний человек там обрабатывал туши животных, раскалывал кости, добывал костный мозг. Это разделка туш животных на месте забоя, лев, наверное, тоже попал под эту гребенку", - сказал археолог.

Пещерные львы - наиболее крупные представители всего семейства кошачьих, ныне вымерший вид, обитавший на территории современной Европы и Сибири в эпоху позднего плейстоцена (300 - 10 тыс. лет назад).