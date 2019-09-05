Ученые России и Японии создадут программу совместного изучения Курил

"Когда мы говорим о сотрудничестве с нашими восточными соседями, прежде всего с Японией, понятно, что из-за близкого контакта Сахалина и Хоккайдо (Япония) оно начнется вот с таких приграничных территорий. Поэтому мы планируем открыто обсуждать, какие совместные научно-технические проекты мы могли бы предложить для Курил, планируем подготовить совместную программу", - сказал он.

Глава РАН 4 сентября рассказал ТАСС, что российские и японские ученые готовятся расширить научное сотрудничество и в настоящее время ведутся переговоры между Российской академий наук и Токийским университетом по подписанию соглашения о научном сотрудничестве.

"На Курилах тоже много всего интересного, к примеру, в области бальнеологии. Это же огромные запасы геотермальных источников, которые можно использовать для современной медицины. В свое время люди ездили туда на грязевое лечение. Это же никуда не ушло, оно по-прежнему есть. Этот потенциал, конечно, тоже нужно изучить и использовать. И есть, конечно, всегда вопросы научные, связанные с тем, что Дальний Восток и Сахалин принадлежат так называемому Огненному кольцу, то есть сейсмический активной зоне, где вероятность катастрофических явлений очень велика. И сейчас разработаны, разрабатываются новые средства диагностики, которые могут не только предсказать землетрясение, но и предсказать последствия, оценить вероятность возникновения цунами", - отметил Сергеев.

Он отметил, что речь идет, прежде всего о более детальном моделировании тектонических процессов. "Развитие современных моделей - это не только более быстрые компьютеры. Это понимание всех взаимодействий того, как море взаимодействует с земной корой, и так далее. Уже сегодня мы говорим, что до 15% цунами берут свое начало не от землетрясений, а от подводных лавин. И это гораздо более опасный источник цунами", - пояснил глава РАН.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.