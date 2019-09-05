Прогнозировать сердечный приступ научились с точностью в 90%

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Британские ученые нашли высокоточный способ выявления первых признаков сердечного приступа задолго до его наступления. Теперь это стало возможным, как сообщает газета The Times, благодаря использованию технологии искусственного интеллекта.

Специалисты из Оксфордского университета создали технологию на основе искусственного интеллекта, которая может выявить людей с повышенным риском сердечного приступа практически за 10 лет до его возникновения. Новая программа проводит анализ обычных изображений, полученных в результате компьютерной томографии (КТ) сердца. С ее помощью специалисты изучили особенности периваскулярной жировой ткани и определили экспрессию генов, связанных с рубцеванием, воспалением и образованием новых кровеносных сосудов.

Таким образом, по словам экспертов, этот алгоритм позволит определить риск сердечного приступа у пациента за девять лет до его возникновения. При этом точность такого прогноза, по итогам специальных клинических испытаний, составила 85-90%. "То, что мы можем видеть с помощью КТ, - это лишь вершина айсберга. Мы разработали чрезвычайно мощную систему искусственного интеллекта, которая заглядывает внутрь и выявляет факторы, представляющие наибольшую опасность для пациентов", - отметил профессор Оксфордского университета Хараламбос Антониадис. По его мнению, людям, попавшим в группу риска, могут быть прописаны такие лекарственные препараты, как статины и аспирин.

Ранее ученые и инженеры из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) создали уникальный одноразовый тест для определения риска развития ряда сердечно-сосудистых нарушений по анализу слюны пациента. Новые устройства напоминают современные экспресс-тесты для определения беременности. По словам экспертов, это первый в истории современной медицины портативный тест для определения болезней сердца с очень высоким уровнем точности. Чувствительность его нано-датчиков к специальным биомаркерам в тысячи раз выше, чем у существующих сегодня стандартных тестов.