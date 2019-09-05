Ученые обнаружили на Ямале нетипичные для тундры гнезда ворон

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Специалисты Арктического научно-исследовательского стационара Уральского отделения РАН (УрО РАН) обнаружили в тундре гнездовья ворон, сообщил ТАСС директор стационара Виктор Штро.

"В тундре вороны довольно редки. Наши сотрудники работают на тундровом участке уже 20 лет, ранее вороны [здесь] не отмечались. В тундровой зоне начали отмечаться гнездования ворон, до этого они пролетали и улетали, особи не размножались", - сказал Штро.

По его словам, это может негативно сказаться на тундровой фауне, потому что вороны разоряют гнезда других птиц. "В летний период ворона - это вредитель для всех птиц, ворона разоряет их гнезда, это давно известный факт", - отметил директор. Птиц в регион могло привести потепление и антропогенный фактор, то есть последствия деятельности человека.