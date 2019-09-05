Программа томского аспиранта выиграла российско-китайский конкурс индустриальных инноваций

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Специалист Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработал программу точного построения моделей элементов электроники, позволяющую сократить сроки проектирования устройств и сделать их дешевле. Разработка выиграла ежегодный российско-китайский конкурс индустриальных инноваций Innovation Awards, сообщила в четверг пресс-служба университета.

Строить модели будущих компонентов электроники нужно для того, чтобы определять характеристики разрабатываемых электронных устройств. От точности этих моделей зависит, будут ли элементы соответствовать заданным требованиям. Команда студенческого бизнес-инкубатора ТУСУР "50ом" под руководством аспиранта кафедры физической электроники университета Артема Попова создала программное обеспечение в виде расширений и плагинов для широко используемых коммерческих платформ моделирования компонентов электроники.

"При использовании таких расширений специалисты решают задачи по моделированию и проектированию в единой среде, поэтому разработка ТУСУР позволит снять проблему высокой стоимости модернизации программного обеспечения, дополнив уже имеющееся на предприятии системы профильными инструментами. Это позволит полностью автоматизировать процессы разработки моделей компонентной базы. Предложенные решения помогут инженерам разрабатывать элементную компонентную базу в максимально сжатые сроки, а значит, дадут возможность создавать новые микроэлектронные устройства быстрее и эффективнее, что сделает их более доступными для конечного покупателя", - пояснили в университете.

Разработчики создали прототип программы и провели серию испытаний на базе отраслевых партнеров университета. Результаты тестов подтвердили высокую точность созданных моделей элементов микроэлектроники - характеристики изготовленных устройств совпали с результатами предварительного программного моделирования.

Разработанное программное обеспечение CMA Wizards позволило Артему Попову стать победителем российско-китайской премии индустриальных инноваций Innovation Awards 2019. Как сообщает пресс-служба, он разделил первое место с участником из Китая Шенюанем Лю, который разработал водолазную двигательную систему со струйным насосом. Всего в конкурсе участвовало более ста проектов.

Итоги II российско-китайский конкурса индустриальных инноваций Innovation Awards подвели в августе в Москве. Церемония награждения прошла при поддержке департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России. Организаторами выступили Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" (Москва) и китайский Центр международного экономического и технологического сотрудничества Министерства промышленности и информационных технологий CIETC.