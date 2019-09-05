Научное сообщество обсуждает перспективы реорганизации научных фондов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Профильные ведомства и научное сообщество обсуждают перспективы реорганизации российских научных фондов, в том числе Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Российского научного фонда (РНФ). Цель преобразования — расширить грантовую поддержку науки и сделать ее эффективнее. Об этом ТАСС сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Сегодня обсуждаются различные аспекты оптимизации работы научных фондов, в том числе РФФИ и РНФ, для повышения эффективности и расширения грантовой поддержки отечественной науки",- сказал он, отметив, что рассматривается задача "избежания дублирования [деятельности] со стороны двух фондов".

В свою очередь президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев сообщил ТАСС, что пока не участвует в обсуждении перспектив реорганизации работы научных фондов. "Я на эту тему никаких писем не получал и ни в каких обсуждениях по будущей работе научных фондов, в том числе РФФИ и РНФ, участия не принимаю", - сказал он.

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) был создан Указом президента в 1992 году. Ежегодно в заявках на гранты РФФИ участвует 90 тысяч ученых, 20 тысяч заявок становятся победителями. В 2018 году бюджет РФФИ, выделенный на грантовую поддержку фундаментальных исследований, составил 21 млрд рублей.