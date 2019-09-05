Иглоукалывание облегчило крысам похмелье

С помощью иглоукалывания ученые из Южной Кореи и США снизили у крыс симптомы похмелья. Несмотря на то, что условия эксперимента не вызывают сомнений в адекватности, это не значит, что подобные методы работают вообще, и тем более эффективны при лечении человека. Результаты работы опубликованы на страницах научного журнала Science Advances, кратко о них пишет Gizmodo.

В рамках эксперимента ученые приучили половину экспериментальной группы лабораторных крыс к алкоголю — им давали воду с небольшим количеством этилового спирта (от 1 до 7%) в течение 16 дней. Вторую половину животных ученые содержали в тех же условиях - кроме того, что поили обычной водой, без алкоголя. Это нужно для того, чтобы впоследствии сравнивать поведение двух групп животных.

На 17-й день эксперимента ученые оставили крыс-алкоголиков на два часа без разбавленного спирта. У животных начали дрожать конечности и проявилась тревожность, то есть появились синдромы похмелья. Оно начинается из-за того, что мозг ощущает недостаток гормонов, которые подавляют стресс. То есть в результате из-за похмелья повышается уровень стресса.

Авторы работы узнали, что избежать последствий похмелья поможет воздействие на точку Шэнь-мэнь, которая располагается на сгибе с внутренней запястья. Именно в это место ученые укалывали крыс из экспериментальной группы. Оказалось, что акупунктура в этом случае действительно помогает - впоследствии, когда крысы получили доступ к алкоголю, они стали пить меньше.

Чтобы подтвердить свою гипотезу о том, что воздействие на точку Шэнь-мэнь увеличивает количество гормонов, подавляющих стресс, ученые также давали крысам с алкогольной зависимостью препараты, содержащие эти гормоны. Эффект от них оказался тем же, что и при иглоукалывании. "Наши результаты подтверждают, что акупунктура может открыть новую стратегию лечения от алкогольной зависимости", пишут авторы.

Тем не менее, несмотря на то, что условия эксперимента не вызывают сомнений и журнал, который опубликовал статью ученых, достаточно уважаемый, это еще не означает, что иглоукалывание может быть эффективным лечением. Эксперимент был проведен на крысах, а не на людях, их было недостаточно много — всего по 14. Более ранние исследования, которые длились в течение десятков лет и проводились на людях, не показали значимого эффекта акупунктуры. А немногочисленные исследования, которые подтверждали пользу иглоукалывания, проводились недостаточно хорошо и есть большая вероятность, что они неверны.