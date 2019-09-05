Ученые не нашли доказательств существования лох-несского чудовища

СИДНЕЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) рассказали о результатах своего исследования, во время которого они выясняли, существует ли знаменитое лох-несское чудовище. Как рассказал автор исследования, генетик Нил Геммелл, следов животного, якобы обитающего в водах озера, специалисты не нашли. Об этом сообщает новозеландское издание 1 NewsNow.

Генетик начал свое исследование в прошлом году, намереваясь изучить все образцы ДНК, которые будут найдены в водах озера Лох-Несс, и составить карту биоразнообразия водоема. По его словам, на момент начала исследования у команды ученых было около 4 тысяч теорий, которые якобы доказывают, что в озере до сих пор обитает доисторическое существо. В процессе исследования ученые опровергли все, кроме одной.

Как пояснил Геммелл, ученые взяли более 250 проб воды с разных точек озера. Все обитатели озера оставляют в воде фрагменты своей ДНК в виде частиц кожи, чешуи, экскрементов или мочи. Генетики изучали эти фрагменты из образцов воды и в результате получили 500 миллионов последовательностей генов. Все они были проанализированы и проверены по существующим базам данных, чтобы точно выяснить, какие виды животных и растений обитают в озере Лох-Несс. Результаты работы позволили ученым сделать вывод, что скорее всего люди принимали за чудовище гигантского угря. Собранные учеными данные не говорят о размерах рыбы, однако Геммелл считает, что угри в Лох-Нессе могут вырастать до 1,8 метра в длину.

Лох-несское чудовище (Несси) - существо, которое, согласно шотландской легенде, обитает в озере Лох-Несс. Первое письменное упоминание о загадочном обитателе озера восходит к VI в. Первые документально подтвержденные сведения об этих существах относятся ко времени постройки старой военной дороги генерала Уэйда на южном берегу озера (XVIII век). Большинство сторонников теории существования чудовища считают его реликтовым плезиозавром, но за все годы наблюдений не удалось найти ни одного трупа животного или иного материально свидетельства его существования. Высказывались и гипотезы о криптидах - неизвестных науке животных (огромная рыба, длинношеий тюлень, гигантский моллюск), однако ни одна из таких теорий не нашла научного подтверждения.