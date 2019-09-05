Российский ученый создал систему для перевода с языка глухих

5 сентября. /ТАСС/. Выпускник Новосибирского государственного университета (НГТУ) НЭТИ создал систему, которая упростит общение для людей с ограниченным слухом. Она может автоматически озвучивать язык жестов и позволяет управлять компьютером без помощи мыши. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Выпускник НГТУ НЭТИ Алексей Приходько завершил работу над прототипом системы, который переводит язык людей с нарушениями слуха и управляет компьютером при помощи жестов. <...> Система работает по аналогии с мозгом человека. При помощи камеры программа распознает картинку и фиксирует жесты, изображение переводит в модели и обрабатывает внутри системы, сопоставляя их с данными в нейронной сети, после чего компьютер выводит на монитор уже соответствующий жестам перевод", - говорится в сообщении ведомства.

Разработать хорошую систему для перевода с жестового языка сложно из-за особенностей его грамматики. Дело в том, что перевод напрямую зависит не только от конфигурации и ориентации рук, но и от их движения, месторасположения, а также выражения лица, движений губ и других знаков. Именно поэтому ни одна из существующих программ пока не может заменить живых переводчиков.

"Существует два способа распознавания жестов при помощи техники: безмаркерный и маркерный. Маркерная система - это когда на человека надеты специальные перчатки, приборы на запястья, браслеты и современные агрегаты, которые учитывают движение мышц и точки на корпусе человека. Я пошел сложным путем, который не требует больших затрат - моя программа безмаркерным методом распознает человека и его жесты при помощи камер", - сказал Приходько.

Помимо встроенной функции переводчика система может управлять компьютером при помощи жестов. Движениями рук можно настроить громкость, яркость и управлять курсором на экране без помощи мыши. Сейчас система новосибирского программиста переводит на уровне азбуки глухих. В дальнейшем разработчик планирует обучить систему другим компонентам грамматики русского жестового языка, чтобы она подходила для как можно более широкого использования.