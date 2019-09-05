Белок поймали за прослушиванием птиц

Американские ученые выяснили, что каролинские белки прислушиваются к птичьему щебету и ориентируются на него как на признак безопасности. Подобные звуки позволяют им чувствовать себя спокойно, а их прекращение сигнализирует об угрозе от хищника. Рассказывающая об этом исследовании статья опубликована в научном журнале PLOS ONE.

Ученые следили за каролинскими белками (Sciurus carolinensis), обитающими в парках и жилых районах американского города Оберлин (штат Огайо). Сначала они проигрывали 54 животным звуки, которые издает краснохвостый сарыч (Buteo jamaicensis) — хищная птица семейства ястребиных. Далее половине животных авторы включали беззаботный птичий щебет, а другой половине — обычный фоновый шум города.

Обе группы белок время от времени показывали беспокойство и замирали в характерной для состояния тревоги позе, ожидая появления сарыча. Однако те белки, которые слушали птиц, делали это реже.

Ученые считают, что подобным поведением белки обзавелись в ходе эволюции. Те животные, которые научились использовать щебет как индикатор безопасности, успешнее ищут пищу, чем их не адаптировавшиеся собратья. Таким образом они тратят меньше времени на то, чтобы озираться в поисках хищника.

Авторы работы замечают, что увеличивающаяся громкость городского шума может серьезно повлиять на выживаемость белок. Этот фактор, а также то, к каким именно звукам прислушиваются белки, должен послужить целью дальнейших исследований.