Ростех установил в Антарктиде оборудование для системы ГЛОНАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) установил на российской станции "Беллинсгаузен" в Антарктиде наземные станции спутниковой связи. Они помогут сделать систему ГЛОНАСС точнее и надежнее. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Приборы нужны для того, чтобы уточнять положение спутников в космосе и определять задержки сигналов от них. "Это помогает повысить точность геопозиционных данных в глобальной навигационной системе", - уточняет пресс-служба Ростеха.

Станции созданы для работы в сложных условиях Антарктиды — они изготовлены в защитном куполе, который представляет собой проницаемое для радиоволн укрытие от сильных штормовых ветров и снега и могут работать без персонала. Оборудование и программное обеспечение разработали специалисты НПП "Радиосвязь" (входит в "Росэлектронику").

"Новые станции спутниковой связи позволят улучшить ряд характеристик навигационной системы, таких как точность определения координат и надежность передачи данных. На сегодняшний день нашими специалистами произведен монтаж оборудования, завершены предварительные испытания. Установка самой беззапросной измерительной системы планируется до конца 2019 года", - сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Сейчас в Антарктиде действует пять российских зимовочных станций. В 2018 году наземные спутниковые станции были установлены на базах "Мирный", "Новолазаревская" и "Прогресс". Пятая антарктическая станция постоянно меняет свое положение из-за движущихся льдов, поэтому оборудование на ней устанавливать не будут.