В Китае нашли следы "мокрицы" возрастом 550 млн лет

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Ученые из Китая и США нашли окаменевшие следы движения древней «мокрицы», возраст которой составляет 550 миллионов лет. Находка подтверждает гипотезу о том, что земные организмы начали передвигаться именно в эдиакарском периоде, то есть 635-539 миллионов лет назад. Статья об исследовании опубликована в научном журнале Nature, кратко об этом сообщает агентство Синьхуа.

О размерах и внешнем виде древнего организма (авторы назвали его Yilingia spiciformis) ученые могут предполагать только по впоследствии окаменевшим следам, которые остался от движения животного. Всего ученые нашли 35 таких следов. Судя по ним, Yilingia spiciformis было похоже на мокрицу: его двусторонне-симметричное тело состояло из приблизительно 50 однотипных сегментов. Ширина животного составляла 0,5-2,6 сантиметра, длина могла достигать 27 сантиметров. Каждый сегмент состоял из одной центральной части и двух боковых.

Также находка — первое материальное свидетельство того, что животные в то время уже могли передвигаться. Ранее палеонтологи только предполагали это, поскольку окаменевших остатков тела животных того периода не сохранилось. Причина этого предположительно состоит в том, что у организмов тогда не было твердых покровов и они слишком быстро разлагались после смерти.