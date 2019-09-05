В кампусах БФУ им. И. Канта начал работать голосовой помощник для студентов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Балтийский федеральный университет (БФУ) им. И. Канта первым среди российских вузов разработал через открытую платформу "Яндекс.Диалоги" собственного университетского голосового помощника. Он поможет абитуриентам и студентам больше узнать о возможностях вуза. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Разработка специалистов университета представляет собой чат-бота, который создан для голосового помощника "Алиса" от Яндекса. По словам пресс-службы, "Алиса БФУ" отвечает на более чем 80 вопросов, касающихся образования, поступления, стипендий, переводов внутри вуза и из других учебных заведений. В помощника загрузили информацию об истории университета, адресах корпусов, инфраструктуре, а также о руководстве.

Пресс-служба отмечает, что это первый опыт в России, когда вуз будет общаться со студентами, сотрудниками и посетителями с помощью голосового помощника. Сейчас в БФУ им. И. Канта монтируют "Яндекс.Станции", с помощью которых можно будет связаться с "Алисой БФУ".

"Согласно прогнозам, к 2020 году большинство коммуникационных процессов между организацией и потребителем ее услуг будут автоматизированы. Задача университета - погрузить студентов уже сейчас в сложную цифровую реальность, обучая их навыкам разумного взаимодействия с элементами цифрового будущего", - отметил президент БФУ им. И. Канта Андрей Клемешев.

Яндекс запустил своего голосового помощника, "Алису", осенью 2017 года. Он может имитировать живой диалог, распознавая естественную речь и отвечая на вопросы пользователя.